Rimini, Gigli ad Arezzo alla corte di Troise

Lo svincolato Nicolò Gigli segue Emanuele Troise ad Arezzo. Ad annunciare il difensore ex Rimini è una nota del club toscano: “Nicolò Gigli è il primo acquisto stagionale. Il difensore, 28 anni, nativo di Genzano e cresciuto nella Fiorentina, ha disputato l’ultima stagione nel Rimini con mister Troise totalizzando 30 presenze e mettendo a segno 4 reti. Gigli ha sottoscritto un contratto biennale e si aggregherà alla squadra il giorno del raduno, fissato per domenica 7 luglio, per essere poi presentato alla stampa nei giorni successivi”.