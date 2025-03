Rimini e Colombi avanti insieme fino al 2027. “Il Rimini Football Club - si legge nella nota del club - è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del portiere Simone Colombi. L’estremo difensore, arrivato in Romagna a ottobre 2023, è sceso in campo 64 volte dimostrando fin da subito le sue doti da leader dentro e fuori dal campo. Il capitano biancorosso ha firmato l’accordo fino a giugno 2027 con opzione per un altro anno”.