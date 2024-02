Rimini-Cesena e il fascino del biglietto omaggio per sentirsi vip

Lei non sa che pass sono io! Il secondo sold-out fatto registrare da Rimini-Cesena, dopo quello della Curva Ovest destinata ai tifosi bianconeri, è stato quello degli... scrocconi. In generale. I dati di per sè sono abbastanza eloquenti. A fronte di una capienza massima di 6.500 posti sono arrivate 300 richieste di biglietti omaggio. Tra questi ci sono i 75 biglietti inviati al Cesena Fc nel segno della reciprocità, visto che all’andata all’Orogel Stadium furono 75 i posti assegnati alla società biancorossa. Siccome per legge non si possono distribuire ingressi gratuiti oltre il 5 per cento della capienza, ecco che siamo al limite. Il tutto avviene nella giornata biancorossa, quando anche gli abbonati pagano. Che dire? Solo due considerazioni. Da una parte lo stile della società, il Rimini Football Club, che sottolinea questa situazione quasi con un sorriso, rimarcando che gli stessi figli della presidentessa Stefania Di Salvo hanno pagato il biglietto. La seconda è che rimane la brutta abitudine di pensare che il biglietto omaggio equivale ad essere Vip, in una società in cui la piccola affermazione personale equivale ad un avanzamento di status, in famiglia, con gli amici, in ufficio. Il non pagare, senza un motivo valido, rappresenta un trofeo (modesto) da far valere con il vicino di casa o nella pizzata post partita di calcetto. Rimane storica la richiesta di biglietti omaggio alcuni anni fa quando il Rimini Football Club, per favorire la presenza di pubblico, mise tutti i biglietti a un euro.

Ma se entri gratis sei un Vip, se paghi un euro sei un “Barbone”. E il biglietto gratis alla società costa, in termini di Iva e Siae. Dunque forza Rimini, se è gratis è meglio.