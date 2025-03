Rimini carico per la Ternana. Buscè: “Noi siamo pronti”

Antonio Buscè può tirare un sospiro di sollievo. Domani pomeriggio per il big-match con la Ternana (si gioca al Romeo Neri alle 15) l’infermeria biancorossa sarà quasi tutta vuota (rimangono dentro solo Falbo e i soliti Cernigoi, Accursi, Brisku e Jallow). Langella e Cinquegrano, infatti, questa mattina hanno svolto la rifinitura con i compagni e sono a disposizione del tecnico campano. “Andiamo ad affrontare una delle grandi favorite per la vittoria del campionato - ha detto Buscè - una squadra ben organizzata, fisica, che gioca un buonissimo calcio, bravissima nel palleggio, con giocatori che ti possono spaccare la partita in qualsiasi momento. Noi, però, siamo pronti. I ragazzi stanno bene, sanno che domani ci aspetta una partita non facile, dove ci sarà da soffrire, da battagliare senza risparmiarsi un attimo. Una partita dove loro ci costringeranno a difenderci ma dove anche noi avremo le nostre occasioni ed è lì che dovremo essere bravi nel cercare di sfruttarle”.