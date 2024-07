Rimini, c’è Parigi per l’attacco

Ecco Giacomo Parigi per l’attacco del Rimini. Il club biancorosso annuncia in una nota l’arrivo della punta:” Il Rimini FC comunica di aver acquisito dall’Arzignano Valchiampo, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Parigi. Originario di Arezzo, dopo aver mosso i primi passi alla Sangiovannese, a soli 16 anni si traferisce in amaranto e colleziona 4 presenze in serie D prima di passare alla Primavera dell’Atalanta. A febbraio 2016 arriva il debutto in Lega Pro grazie al trasferimento, in prestito dalla Dea, al Cosenza. Nelle ultime due stagioni in serie C con la maglia dell’Arzignano Valchiampo ha collezionato 69 presenze segnando 17 gol. Il nuovo biancorosso classe 1996 ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo”.