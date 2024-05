Play-off Serie C, Emanuele Troise dopo l’eliminazione del Rimini: «E’ mancata la zampata vincente, ma usciamo a testa alta»

Emanuele Troise ha commentato così, con tanta amarezza, l’eliminazione del Rimini dopo lo 0-0 sul campo del Perugia nel secondo turno della fase del Girone B dei play-off: «Usciamo a testa alta, peccato però che sia mancata l’ultima zampata. I ragazzi hanno fatto una partita importante su un campo difficile, contro una squadra complicata da affrontare. Ma dal primo all’ultimo minuto credo che il Rimini abbia, in un certo senso, dominato nella fase di non possesso, tenendo il baricentro alto, recuperando tantissimi palloni e riuscendo a sviluppare gioco di qualità. È mancato solo quel pizzico di cattiveria per buttarla dentro ma, ribadisco, usciamo a testa alta dopo una grande prestazione. La cosa più bella, e ringraziamo i tifosi che sono venuti, è stato il coro dei tifosi a fine partita, che con grande cultura sportiva hanno cantato di essere orgogliosi della squadra. Anche noi siamo stato orgogliosi per quanto fatto in questa gara».

Il tecnico non pensa ancora al futuro, ma sottolinea che «siamo usciti da questi play-off senza perdere, senza subire gol in due partite, a causa di uno 0-0 e avendo creato tantissime palle-gol. Nello spogliatoio c’è grande delusione, ma allo stesso la consapevolezza che abbiamo fatto una partita importante. Si chiude una stagione fantastica a mio parere. La squadra è cresciuta: negli interpreti, nei dettami, nella consapevolezza».