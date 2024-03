Dopo il 5-1 incassato ieri sera a Rimini, Giovanni Bucaro ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Pescara e il club abruzzese le ha accettate. “La Delfino Pescara 1936 -si legge in una nota - comunica di aver preso atto delle dimissioni del signor Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo e gli augura le migliori fortune professionali”.