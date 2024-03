La presidente del Rimini Di Salvo: «Cittadella dello Sport e nuovo Romeo Neri sono fondamentali. Le partite? Non sono soddisfatta degli ultimi risultati»

La presidente del Rimini Calcio è soddisfatta sia per il nuovo Romeo Neri sia per il futuro centro sportivo nell’area Ghigi.

«Da quando siamo arrivati a Rimini con la nostra visione e progetto di calcio», scrive in una nota Stefania Di Salvo, «stiamo affrontando questa bellissima sfida con entusiasmo e dedizione. Creare un senso di appartenenza, di famiglia, di condivisione è fondamentale per l’intero progetto. La risposta della città non è mancata e siamo oltremodo grati per il sostegno che stiamo ricevendo da tutti. Sin dal primo giorno abbiamo parlato dell’importanza di investire nelle strutture, per dare al Rimini FC e alla città di Rimini la possibilità di rivolgere lo sguardo al futuro con una nuova visione. Dopo otto mesi siamo soddisfatti del percorso intrapreso. Come ieri sottolineato dal sindaco Jamil Sadegholvaad in consiglio comunale, siamo in dirittura di arrivo per la fine dell’iter burocratico che ci permetterà di dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo nell’ex area Ghigi. È un passo importantissimo, decisivo per il futuro del Rimini FC, perché ci permetterà di avere una casa di altissimo livello, una casa riconoscibile non provvisoria per tutte le nostre squadre, dove centralizzare l’attività sportiva confrontandosi insieme quotidianamente senza disperdere le energie. Ne riparleremo presto, entrando più nello specifico per condividere con tutta la città questo fondamentale passo verso il nostro futuro»

«Due giorni fa», aggiunge, «c’è stato un altro importantissimo passaggio. Siamo molto felici per la presentazione dello studio di fattibilità che ci vede assieme ad Aurora immobiliare in questo progetto che ha l’ambizioso obiettivo di immaginare un futuro, con uno stadio pensato per il calcio ma fruibile oltre alle due partite al mese; per avere sia la possibilità di gestire al meglio, con le strutture più moderne il momento clou della gara, sia di far vivere quotidianamente una nuova struttura che riqualificherà completamente l’area. Siamo consapevoli che il percorso sarà ancora molto lungo, che si sono mossi solo i primi passi ma la direzione è quella giusta e con la condivisione e il contributo di tutti il Rimini FC, anzi la città di Rimini, potrà raggiungere un traguardo che merita. Crediamo che la Cittadella dello Sport e il nuovo Romeo Neri siano fondamentali non solo dal punto di vista sportivo ma anche per creare un microcosmo inclusivo, capace di elevare quel senso di comunità, d’integrazione, di famiglia che s’identifica nel nostro slogan We are Rimini we are Family. Una città meravigliosa, conosciuta in tutto il mondo come città dell’accoglienza, deve coltivare questa connotazione anche grazie all’impulso che due opere di questo livello possono dare».

«Le basi infrastrutturali tuttavia devono camminare di pari passo con la competitività sportiva. Stiamo vivendo una prima stagione ricca di emozioni forti che oscillano ciclicamente dal totale sconforto dell’ultimo posto in classifica, alla gioia di combattute vittorie e lo storico traguardo di una semifinale di coppa. Oggi ci troviamo in una situazione di classifica nella quale il campo ci chiede l’impegno e la determinazione giusta per chiudere questo campionato in maniera positiva. Lo chiediamo a noi stessi come squadra e ce lo chiede tutta la città. Non sono soddisfatta, così come tutti, degli ultimi risultati ma non sarà certo qualche partita persa a distogliere l’attenzione dai traguardi che vogliamo raggiungere. Tanti di voi vedono con quanta emozione vivo le partite allo stadio. La mia vicinanza a tutte le sostenitrici e sostenitori del club fa parte del mio modo di essere e vi ringrazio per l’infinito numero di messaggi di incoraggiamento che mi inviate. Colgo l’occasione per ringraziarvi di cuore per il calore e gli auguri per il mio compleanno. Oggi vi chiedo di essere ancora più uniti e vicini alla squadra. Siamo tutti appassionati e dopo ogni sconfitta è giusto essere criticati ma restando sempre compatti e uniti, guardando nella direzione che ci stiamo costruendo insieme. Questo è il momento di avere fiducia e continuare a sostenere il gruppo, ogni singolo giocatore e tutto lo staff tecnico, così come avete fatto in momenti ancora più difficili di oggi. Continueremo sulla strada intrapresa con tutto il nostro impegno e la nostra passione per meritarci un passo alla volta il futuro che sogniamo. Forza Rimini sempre»