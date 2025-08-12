La crisi del Rimini, il sindaco: “Caos totale, ho chiesto di incontrare Figc e Lega Pro”

Crisi Rimini Calcio . Nel pieno di settimane convulse, oggi l’amministrazione comunale torna a farsi sentire con una nota congiunta del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore allo sport Michele Lari. “Tre presidenti in un mese, tourbillon societari assortiti, annunci e smentite con cadenza giornaliera: il caos che ormai da settimane regna attorno alla Rimini calcio lascia interdetti, in un dedalo di (scarse) informazioni contraddittorie in cui pare ormai impossibile districarsi. Abbiamo già avuto modo in più occasioni di manifestare la preoccupazione per le modalità confuse con le quali le parti in causa stanno gestendo questa delicata fase, sottolineando la necessità di avere chiarimenti sul futuro della società in termini di programmi e obiettivi. Sia sotto il profilo sportivo agonistico, sia su ‘partite’ quali l’operazione nuovo stadio e il centro sportivo della Gaiofana, che vedono la precedente (?) proprietà direttamente coinvolta”.

“Servono punti fermi - continuano sindaco e assessore - su questi aspetti, così come sul destino del settore giovanile biancorosso, tema che durante l’incontro della scorsa settimana con la proprietà subentrante abbiamo ribadito quale prioritario e sul quale abbiamo chiesto rassicurazioni. Rassicurazioni che ad oggi non sono pervenute, con tutto ciò che questo comporta per i ragazzi e le ragazze che vestono la maglia a scacchi e per le loro famiglie.

Per queste ragioni, per cercare di fare chiarezza e per uscire da una situazione francamente imbarazzante intorno ai colori biancorossi, abbiamo chiesto un incontro ufficiale ai rappresentati della Figc e della Lega Pro. In quella sede chiederemo a questi organismi che ci venga rappresentata la posizione ufficiale e lo stato delle cose della Rimini Calcio, anche in considerazione del ruolo che ha il Comune in veste titolare di uno stadio che viene concesso a fronte di precise garanzie”.