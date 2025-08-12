La crisi del Rimini, il sindaco: “Caos totale, ho chiesto di incontrare Figc e Lega Pro”

Crisi Rimini Calcio. Nel pieno di settimane convulse, oggi l’amministrazione comunale torna a farsi sentire con una nota congiunta del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore allo sport Michele Lari. “Tre presidenti in un mese, tourbillon societari assortiti, annunci e smentite con cadenza giornaliera: il caos che ormai da settimane regna attorno alla Rimini calcio lascia interdetti, in un dedalo di (scarse) informazioni contraddittorie in cui pare ormai impossibile districarsi. Abbiamo già avuto modo in più occasioni di manifestare la preoccupazione per le modalità confuse con le quali le parti in causa stanno gestendo questa delicata fase, sottolineando la necessità di avere chiarimenti sul futuro della società in termini di programmi e obiettivi. Sia sotto il profilo sportivo agonistico, sia su ‘partite’ quali l’operazione nuovo stadio e il centro sportivo della Gaiofana, che vedono la precedente (?) proprietà direttamente coinvolta”.