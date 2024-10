Il Rimini sta ricalcando le belle orme della scorsa stagione: una sconfitta in 8 gare

Solido, cattivo, affamato e per nulla disposto a farsi da parte. Neppure se dall’altra parte c’è una corazzata costruita per tornare in serie B come la Ternana. Questo è il Rimini di Buscè, o almeno questo è il Rimini dal 16 settembre ad oggi, perché prima non aveva mostrato nessuna di queste caratteristiche. Lo ha fatto lentamente, con pazienza, umiltà, ingoiando anche rospi amari, vedi questa allergia a non vincere quasi mai al Romeo Neri, però lo ha fatto e lo sta continuando a mostrare perchè i numeri sono eloquenti.

Una striscia importante

Infatti dopo la sconfitta casalinga con il Pescara del 7 settembre che aveva alzato più di un rumore, ecco la striscia di tutto rispetto che parla di una sconfitta appena nelle successive otto partite. In ordine sparso, pareggi con Lucchese, Arezzo, Pianese e Ternana (tre su quattro in trasferta), vittorie con Milan Futuro, Perugia e Ascoli (due su tre lontano dall’Adriatico) e sconfitta casalinga con la Spal. Certo 13 punti su 24 non sono un bottino da tramandare ai posteri però l’unico passo falso in una sequenza di gare così lunga testimonia la solidità del complesso biancorosso.

Un’altra volta nel 2024

Facendo un passo indietro l’ultima volta era già successa in questo anno solare. Precisamente dal 14 gennaio al 24 febbraio, quindi nel campionato scorso. Il Rimini di Troise sconfisse Torres, Recanatese, Pontedera e Ancona, pareggiò con Juventus Next Gen, Pineto e Perugia e perse il derby con il Cesena. Due punti in più, facendo un confronto, e comunque quella striscia rappresentò lo slancio verso i play-off. Chissà che la storia non possa ripetersi anche se stavolta si è partiti decisamente prima.

Un piccolo paradosso