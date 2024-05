Il Rimini prende tempo con Siviglia: nella lista c’è anche Gorgone

Il Rimini per il momento non sembra avere fretta. Quando sembrava prossimo ad affondare il colpo per Sebastiano Siviglia, ecco che la trattativa è stata (momentaneamente?) congelata. Resta il fatto che dieci giorni fa, l’ex allenatore di Ternana, Lecce Primavera e Potenza fosse in tribuna a Fiorenzuola vicino a Geria.

Da ieri è entrato nella lista dei papabili per la panchina del Rimini anche Giorgio Gorgone, classe 1976, romano, ex centrocampista di Chievo, Pescara, Cagliari, Perugia e Triestina. Il suo futuro alla Lucchese è in bilico.

