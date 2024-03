Il Rimini cala un gustoso settebello: sette giocatori oltre i 2.000 minuti

Si è creato ormai uno zoccolo duro. A sei giornate dalla fine della fase regolare, a prescindere dal raggiungimento o meno dei play-off, il Rimini ha creato una base che andrà poi valutata attentamente in fase di mercato quest’estate.

Oltre il muro dei 2000 minuti

Infatti ben 7 giocatori hanno sorpassato la barriera dei 2000 minuti giocatori. Guida la fila il fantasista Lamesta che guarda tutti dall’alto verso il basso con 2648 minuti frutto di 30 presenze su 32 gare. Quasi un robot, indistruttibile, e pensare che ne prende invece di legnate dagli avversari per essere fermato. Subito dopo ecco il centrocampista centrale Langella che si attesta sui 2538’ con 29 presenze: anche in questo caso una performance quasi perfetta. Chiude il podio Megelaitis con 2413’ su 30 presenze: il lituano appare sempre con i cingoli al loro posto, sia che giochi da terzino che da mezzala. Non sempre le prestazioni sono al bacio, però lui c’è.

Fuori dal podio in ordine cronologico il difensore centrale Gigli con 2213’ e 26 presenze, quindi l’attaccante Morra con 2189’ e 26 presenze, il portiere e capitano Colombi con 2160’ in 24 gare (ma solo perché è stato tesserato più tardi altrimenti probabilmente avrebbe conteso il primato a Lamesta) e il difensore Lepri impiegato in tutti i ruoli della difesa con qualche puntata a centrocampo (2025’ con 23 gettoni).

Tradotto, c’è una spina dorsale intera che rappresenta dunque il cuore pulsante di un Rimini proteso a conquistare un posto nei play-off.

Squadra poco fallosa

Un altro dato che emerge dopo 32 giornate riguarda lo stato disciplinare della squadra. Dai numeri ne scaturisce un Rimini poco incline a finire sotto le grinfie del giudice sportivo. Basti pensare che la squadra di Troise non ha mai subito un rosso diretto, al pari soltanto di Arezzo, Pescara e Pontedera. Invece sono tre le espulsioni per doppio giallo (2 Semeraro e 1 Morra), mentre nel complesso le ammonizioni sono 72 che piazzano il Rimini solo in 14a posizione. In questo contesto l’abbonato al giallo è Megelaitis (10 volte finito sul taccuino dell’arbitro), seguito da Langella (9). Tutti gli altri sono staccati, per esempio il terzo è Cernigoi a quota 5, quindi un gradino sotto Lamesta, Gigli e Lepri.

Dal campo

Pietrangeli e Oddi hanno confermato anche ieri di essere sulla buona strada per essere convocati per la partita contro la Fermana in programma giovedì prossimo. Anche Marchesi e Leoncini fanno progressi.