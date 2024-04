Il dg Geria: “Vorremmo che il Rimini fosse un punto di ritrovo per la città”

Direttore Giuseppe Geria, dopo il successo sulla Vis Pesaro possiamo sperare in un Rimini più stabile e ormai lanciato da qui alla fine della stagione?

«Entrano in gioco tanti fattori, per quanto ci riguarda dopo una stagione che sembrava molto compromessa ora si può metabolizzare un altro obiettivo, ma è difficile sapere se da ora in avanti sarà tutto più stabile. Perché i fattori sono tanti. Il nostro lavoro è tutto improntato al miglioramento, ma ci sono anche gli avversari. E’ un campionato nel quale il non voler soccombere fa trovare energie insperate e noi non affronteremo squadre senza obiettivi».

Perché, secondo lei, tanti alti e bassi in questa stagione?

«Abbiamo cambiato tanti giocatori e questo ha avuto bisogno di un periodo di assestamento. C’è stato un momento in cui la continuità l’avevamo anche trovata, poi è stato un saliscendi anche se le prestazioni non sono quasi mai mancate».

Si ritiene soddisfatto della seconda parte della stagione, almeno dall’arrivo di Emanuele Troise?

«Non vogliamo dare una responsabilità negativa allo staff tecnico precedente, come detto è stato fatto tutto molto in fretta. Siamo arrivati tardi, abbiamo rifatto la squadra, con tanti contratti in essere, i limiti delle liste, tanti giovani che volevamo prendere erano già accasati. C’è stato un vortice che ci ha preso e distratto, la colpa per la pessima partenza non è stata dello staff precedente. Però ora siamo soddisfatti del contesto, della città, della piazza, e nel futuro ci aspettiamo di portare più persone e soprattutto più famiglie allo stadio, vorremmo che la squadra fosse un punto di ritrovo per la città. Ci piacerebbe sviluppare la nostra idea di calcio, come dice la presidente “We Are Family”, indipendentemente dai risultati».

E’ chiaro che non può dire, parlando dei giocatori, chi l’ha delusa, ma c’è qualcosa che non farebbe potendo ripartire da capo?

«Ne abbiamo fatti di errori, non solo nelle scelte. A volte il tentativo di voler forzare i tempi ha determinato una minore analisi su pregi e difetti. Ad esempio, a posteriori non avremmo mai fatto la scelta di andare ad allenarci a Cattolica, una scelta che ci ha portato via tante energie ed ha determinato problemi organizzativi».

Si dice che le squadre per la stagione successiva si costruiscano a marzo, siamo ad aprile, vi siete già mossi?

«Certo che sì, in particolare De Vita e Di Battista hanno visto tante partite, hanno visionato tanti giocatori, più avanti faremo un’analisi di quanto visto e si faranno delle scelte, che non sempre andranno a buon fine, perché c’è una controparte da sentire. Ora ci sono tante condizioni, molti giocatori hanno un biennale, alcuni rimarranno, con altri si rinegozierà. Quest’anno la Federazione ha anticipato l’iscrizione ai primi di giugno, stiamo analizzando tante situazioni, la prossima settimana faremo due riunioni per programmare la prossima stagione, ma si badi bene, la prossima stagione in funzione di quelle successive».

Si ha la sensazione che il nuovo Rimini, sarà più forte ed ambizioso di quello di questa stagione?

«Di sicuro sarà una società più esperta, più in confidenza con l’ambiente e quindi faremo meno errori. Come ho detto, la prossima settimana faremo due riunioni programmatiche, ognuno di noi ha portato avanti un programma specifico, soprattutto nella seconda vedremo di impostare il lavoro».

A salvezza raggiunta, ci dice un piazzamento che le piacerebbe raggiungere da qui in avanti?

«Guardi, il vero rammarico è la Coppa Italia, potevamo farcela, la sconfitta di Catania l’abbiamo pagata nelle partite successive, ora quello che arriverà va bene».

Finora, voi del quadrumvirato tecnico, composto oltre che da lei anche da Di Battista, Sanapo e De Vita, avete parlato poco e vi siete esposti ancora meno, pensate di cambiare strategia?

«A noi non piace parlare tanto, confermo che apparire ed essere in vetrina non è cosa gradita, però vedremo di migliorare sotto questo aspetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA