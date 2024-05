Gorelli si vede ancora in maglia Rimini: “La mia priorità è restare qui”

Il contratto di Matteo Gorelli con il Rimini è in scadenza, ma ci sono ottime possibilità di vedere il difensore toscano vestire il biancorosso anche dopo il 30 giugno 2024.

Lo dice chiaramente il possente centrale dalla sua casa di Grosseto, in procinto di tornare a Rimini per la festa di chiusura della stagione di domenica sera. Mancano i dettagli, poi Gorelli potrà dirsi biancorosso anche per la prossima stagione, come lui stesso sottolinea: «C’è interesse sia da parte mia che da parte del Rimini, ne stiamo parlando già da qualche tempo, si tratta solo di trovare l’accordo per soddisfare entrambe le parti, ma credo che non ci saranno problemi a trovarlo. Posso solo dire che al momento non tengo in considerazione altre proposte, qualcuno si è fatto avanti, ma io in questo momento dò la priorità al Rimini: in Romagna sono stato bene e credo che anche la società lo sia stata con me. Quindi se c’è questa possibilità sono ben lieto di accoglierla e proseguire nel lavoro svolto quest’anno».

Il prossimo incontro potrebbe già essere decisivo. «Non so se ci vedremo nel weekend a Rimini o dopo la festa di domenica, è tutto ancora da stabilire».

Il finale di stagione davvero brillante ha riempito di fiducia Gorelli, che ora è guardato con interesse anche da altre società: «Diciamo che non mi mancano le opportunità, ma prendo tempo con tutti, tranne che con il Rimini che è la mia prima scelta, mi sembra anche un motivo di rispetto ed attenzione visto che l’anno scorso i dirigenti biancorossi mi hanno dato questa opportunità di vestire il biancorosso che non è cosa da tutti».

E’ il momento di rivivere una stagione vissuta pericolosamente, iniziata male e finita come meglio non avrebbe potuto: «Io ho sbagliato solo una partita all’inizio, quella contro la Recanatese, ma l’inizio della mia avventura a Rimini non è stata facile, prima avevo sempre giocato vicino a casa, è stata la mia prima volta lontano dalla Toscana e a settembre mi è nato un figlio. Insomma, avevo bisogno di ambientarmi. Ho sbagliato quella partita e sono piovute le critiche, anche perché ero il più vecchio del gruppo, non c’erano nè Colombi nè Sala. Mi è caduto il mondo addosso, poi pian piano sono venuto fuori, sia come persona che come giocatore. Tutto sommato ero tranquillo, perché sia il tecnico che la società mi vedevano in allenamento e sapevano che le cose stavano diversamente, era solo questione di tempo per tornare ai miei livelli. Dopo quella brutta partita contro la Recanatese sono stato un mese fuori. Poi come detto, pian piano, c’è stata la risalita e mi sono conquistato il posto in squadra. Ora mi trovo molto bene e penso che la prossima partenza sarà ben diversa».

Quindi non sarà un addio: «Intanto ci vediamo domenica per la cena al Coconuts, poi sta lavorando il mio procuratore, penso sia solo una questione di dettagli».

