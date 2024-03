Calcio C, Rimini, Troise non fa drammi: “A Lucca prova discreta”

Il “Porta Elisa” si conferma un campo stregato per il Rimini che perde la striscia positiva e vede accorciarsi tremendamente la classifica in zona play-off. l’allenatore Emanuele Troise la prende con filosofia: «La condizione delle partite ravvicinate c’era per entrambe perché anche la Lucchese ha giocato la semifinale di coppa Italia quindi da quel punto di vista eravamo alla pari. Siamo delusi per il risultato ma i ragazzi hanno dato tutto creando tante occasioni per pareggiare».

Cresce il rammarico se si pensa a come sono arrivate le due reti della Lucchese: «La prima su corner, dispiace di più per la seconda dove si poteva fare di meglio ma c’è stata un’incomprensione. Potevamo recuperare la partita però purtroppo sono partite in cui se non segni subito più passa il tempo e più diventa complicato. Penso alla grande chance di Malagrida nel primo tempo ma anche nel finale abbiamo creato diversi presupposti per il 2-2. Complimenti alla Lucchese, al di là della difficoltà degli impegni ravvicinati e del campo pesante, la prestazione c’è stata ma non c’è tempo e non dobbiamo fare drammi perché mercoledì contro il Sestri Levante ci attende un’altra partita importante».

Qualche mossa a sorpresa nell’undici iniziale anche se il turnover era da tenere in conto: «Ho fatto valutazioni sul minutaggio, c’erano diverse situazioni su alcuni giocatori che non avevo recuperato rispetto alla gara di coppa. Al di là dei singoli, preferisco concentrarmi sulla prova discreta di squadra che però purtroppo è terminata con un brutto risultato».

Sul cambio modulo della Lucchese contestata a lungo dai propri tifosi Troise non cerca alibi: «Sapevamo che i rossoneri avrebbero potuto variare assetto ma non penso sia stato decisivo perché a parte i primi minuti in cui abbiamo perso un po’ le distanze la squadra ha reagito ai cambiamenti come d’abitudine. Sicuramente con tutte queste gare ravvicinate dispiace non poter preparare la partita al meglio, così ti devi allineare immediatamente alle condizioni diverse che si presentano».

Il Rimini deve ritrovare la concretezza dei giorni migliori perché il calendario non aspetta ed è pieno di scontri diretti: mercoledì sera il Sestri poi domenica un’altra trasferta insidiosa come quella di Ferrara contro la Spal (ore 14).