Ennesimo colpo di scena, il Tar concede la sospensiva e riapre il Romeo Neri: Rimini-Ternana si giocherà regolarmente stasera alle 20.30

Ennesimo colpo di scena. Il Tar dà ragione al Rimini, accogliendo il ricorso contro lo stop alla concessione del Romeo Neri da parte del Comune, che quindi si adegua e concede lo stadio alla società. Rimini-Ternana dunque si giocherà anche se con ogni probabilità a porte chiuse, non essendoci le necessarie condizioni di sicurezza.

Questo il comunicato stampa del Comune di Rimini: “In ottemperanza al provvedimento del Tribunale regionale dell’Emilia Romagna che in data odierna ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Rimini Calcio nei confronti del Comune di Rimini, del Ministero dell’interno e della Questura di Rimini per l’incontro del 7 settembre 2025, l’Amministrazione Comunale dispone la concessione dello stadio Romeo Neri per il suddetto incontro. Il Comune di Rimini proseguirà l’iter giudiziale nel merito presso il Tar in quanto permane la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze, per rilasciare la concessione di utilizzo dell’impianto comunale”.

Questo invece il comunicato del Rimini: “Il Tar Emilia Romagna, in data odierna 7 settembre 2025, ha accolto la richiesta di adozione di misura cautelare proposta dalla società Rimini Football Club srl a seguito di ricorso presentato nella serata di ieri dall’Avv. Nicoletta Maria Carè dello Studio Legale Carè & Fazio. Il Tribunale ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nella controversia, prevale, allo stato, l’interesse della società ricorrente a poter utilizzare lo stadio Romeo Neri per disputare la partita Rimini vs Ternana, valida per il campionato di Serie C (Lega Pro), calendarizzata per la serata odierna. Tale decisione è volta a prevenire i paventati danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva. Si informa che è stata effettuata la notifica alle parti interessate affinché, come disposto nel provvedimento, le Amministrazioni coinvolte diano tempestivo seguito. La società Rimini Football Club srl precisa che il ricorso è stata una misura extrema ratio adottata per salvaguardare il Club da un rischio concreto di penalizzazione, che avrebbe potuto compromettere l’intera stagione sportiva. Contestualmente, la società conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con tutte le parti interessate, in particolare con il Comune, per continuare a tutelare e valorizzare il Rimini F.C., bene comune, patrimonio dei tifosi e realtà di cui la società è solo conduttore pro tempore”.