D’Alesio alla vigilia di Rimini-Forlì: “I nostri tifosi ci mancano, abbiamo bisogno di loro”

Venerdì sera alle 20.30 il Rimini ospita il Forlì in un derby che si annuncia in tono minore vista la protesta della curva Est contro la proprietà. Così il tecnico dei biancorossi riminesi Filippo D’Alesio alla vigilia: “Siamo corti e abbiamo bisogno dei nostri tifosi e della loro energia. Accettiamo le decisioni della curva, ma i tifosi ci mancano, sarebbe una bugia dire il contrario. Quello che posso chiedere è che se i tifosi riescono a buttarsi alle spalle un po’ di situazioni per stare vicino a noi, ci sarebbero di grande aiuto”.