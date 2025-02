Coppa Italia Serie C, il Rimini al Romeo Neri contro il Trapani: Buscè perde di nuovo Falbo

Martedì sera al Romeo Neri (fischio di inizio alle ore 20.30 con diretta Sky e Rai) il Rimini può riscrivere la storia. Perché se dovesse battere il Trapani (al 90’, dopo gli eventuali supplementari o ai calci di rigore) arriverebbe per la prima volta a qualificarsi per una finale di Coppa Italia Serie C. Tra i biancorossi e questa opportunità c’è, però, di mezzo il Trapani. «Sappiamo che sarebbe qualcosa di straordinario per tutti: l’ambiente, la tifoseria, la città, i giocatori - commenta in conferenza stampa Antonio Buscè - dobbiamo affrontare la partita, però, come fosse una gara di campionato, senza tante pressioni, liberi di testa. Sappiamo che il Trapani è forte, che rispetto all’andata ha cambiato tanto, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo».

Nel Rimini mancheranno i lungodegenti Cernigoi e Brisku ma anche Semeraro e Falbo, che si è di nuovo fermato quando sembrava prossimo al rientro.