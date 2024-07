Debutto casalingo per il Rimini nella coppa Italia di serie C. I biancorossi di Antonio Buscè giocheranno la prima gara ufficiale della nuova stagione al Romeo Neri sabato 10 agosto alle ore 21 contro l’Arzignano. Già definiti anche gli accoppiamenti del secondo turno. In caso di passaggio del turno, il Rimini la settimana successiva sfiderà la vincente di Lumezzane-Union Clodiense