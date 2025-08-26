Calciomercato Rimini, in attesa della fideiussione è stato ceduto Sulayman Jallow alla Fiorentina

In attesa di depositare (forse anche di produrre?) la fideiussione integrativa da 420mila euro per l’extra budget, il Rimini ha perfezionato in giornata una cessione molto “pesante” per le proprie casse. L’attaccante gambiano classe 2007 Sulayman Jallow è statao infatti ceduto alla Fiorentina. Nel pomeriggio di martedì 26, Jallow, accompagnato dal proprio agente, l’avvocato friulano Luigi Sorrentino, è andato al Viola Park per firmare il contratto che lo legherà al club toscano fino al 30 giugno 2028. La Fiorentina annuncerà il suo acquisto nella giornata di mercoledì: al Rimini una somma, con pagamento biennale, attorno ai 150mila euro, bonus inclusi.