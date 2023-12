Calcio Coppa Italia C, Troise: “Rimini a Vicenza senza paura”

Quarti di finale di coppa Italia per il Rimini, che domani alle 18.30 scende in campo al Menti di Vicenza. Così Emanuele Troise in conferenza stampa: “Sarà una bella sfida contro la detentrice del titolo e la vogliamo affrontare come contro il Perugia e il Cesena. Ci siamo preparati al meglio, cercheremo di sfruttare tutti i 90 minuti e credo anche oltre, per questo metterò in campo la squadra migliore possibile per questa manifestazione”. L’allenatore campano sottolinea: “Ci aspetta una squadra molto aggressiva che cercherà di portare in attacco molti uomini, ma credo che avremo anche noi le opportunità di essere pericolosi”. Non convocati Capanni, Bouabre e Tofanari.