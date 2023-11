Calcio Coppa Italia C, il Rimini contro il Perugia ritrova Delcarro

Straordinari di Coppa Italia per il Rimini, che domani alle 17 riceve il Perugia al Romeo Neri (eventuali supplementari e rigori in caso di parità). Così il tecnico biancorosso Emanuele Troise alla vigilia: “L’obiettivo è passare il turno, perché la posta in palio è importante e vogliamo tenere alta la tensione e accrescere quello su cui stiamo lavorando. Vogliamo dare spazio a chi finora ha giocato di meno, contro una squadra forte e bene allenata. Bisognerà fare attenzione alla durata e agli eventuali supplementari”. Assenti sicuri Marchesi e Tofanari, scontato il turnover alla palla al centro. Da valutare l’impiego di Delcarro, che potrebbe anche entrare nella ripresa: in ogni caso non giocherà più di 50-55 minuti.