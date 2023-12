Calcio C, un altro Gorelli nel nuovo Rimini

Come una liberazione. Dopo le numerose difficoltà iniziali e troppi errori, anche Matteo Gorelli può finalmente togliersi una soddisfazione personale. Per la prima volta, mercoledì a Olbia, il difensore toscano è riuscito a giocare una gara di campionato da titolare collezionando un “clean sheet”. Per il Rimini si tratta della decima gara consecutiva (Coppa compresa) con un risultato utile e il centrale ex San Donato Tavarnelle ha fornito una discreta performance senza sbavature nello 0-0 di Olbia.

Un pari che ha mosso poco la classifica dei biancorossi, ma ha permesso di dare continuità e ha fatto salire la squadra di Troise in zona play-off anche se il primo obiettivo resta la salvezza.

Motivi per recriminare

Si può parlare di due punti persi, ma Gorelli vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. «Partiamo dalla solidità e dal fatto che non abbiamo preso gol, mi fa molto piacere. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo creato diversi presupposti, anche una palla davanti alla linea. È mancata la zampata finale, c’è rammarico per questo ma tutto sommato è anche un buon punto in un campo difficile. Mi ritengo abbastanza soddisfatto».

L’Olbia, che non vince dal 2 novembre, ha confermato tutte le difficoltà del suo momento delicato, ma è stato tutto merito del Rimini, abile a chiudere ogni varco e ripartire subito con un piglio propositivo. Il piatto forte è la compattezza ritrovata.

«Abbiamo concesso poco, stiamo portando avanti il concetto della solidità e siamo più compatti proprio a livello di squadra, il discorso non riguarda solo il reparto difensivo. Conoscevamo in partenza le qualità offensive dell’Olbia e abbiamo preparato la partita in un certo modo. Nel secondo tempo però siamo stati più confusionari, molti miei compagni avevano giocato tre giorni prima e per arrivare a Olbia è stato un lungo viaggio. Ma ripeto, non abbiamo subìto gol e va benissimo così».

Il sostituto affidabile

Il centrale classe ’91, schierato in Sardegna al posto di Pietrangeli, il più ‘anziano’ della compagnia, ha accusato l’avvio shock quando il Rimini ha incassato 22 reti nelle prime otto gare. Nelle successive tre partite di campionato, i biancorossi ne hanno subite appena tre. È vero che Gorelli ha perso terreno nelle gerarchie giocando molto meno, ma anche lui si è trovato più a suo agio con il modulo a quattro.

«Ho parlato anche in faccia ai ragazzi, la differenza del cambiamento l’ha fatta il reparto offensivo (il riferimento va all’aiuto nella fase difensiva, ndc). Morra quando è arrivato non era ancora in condizione, Cernigoi spesso non è stato a disposizione per infortunio e poi ho detto a Lamesta ho detto che mi fa arrabbiare: adesso fa rincorse di cinquanta metri e diagonali che prima non faceva. Sono contento per lui, penso che la vera differenza stia in questo».