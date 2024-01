Calcio C, Troise: “Rimini, una vittoria per scavalcare il Pineto in classifica”

Dopo la bella vittoria in coppa contro il Catania, il Rimini domani sera si rituffa nel clima del campionato ospitando il Pineto (stadio Romeo Neri, ore 20.45). Così Emanuele Troise in conferenza stampa: “Battendo il Pineto, lo supereremmo in classifica, è una graduatoria corta e quindi ci dà la possibilità di fare questo progresso in caso di vittoria. Siamo consapevoli delle nostre certezze e affrontiamo una squadra che ha dimostrato di avere una difesa solida e di sapere verticalizzare bene in avanti”. In attacco torna Morra dopo la squalifica, assente il solo Capanni.