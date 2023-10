Calcio C, Troise: “Rimini, una gara mai cominciata, ora si cambia rotta”

Alla fine della pesante sconfitta di Pontedera, Emanuele Troise, ieri al debutto, è ovviamente amareggiato: “Una gara mai cominciata, siamo in difficoltà sotto tutti i punti di vista e il primo tempo lo dimostra. Chiediamo scusa ai tifosi, in questo momento possiamo solo lavorare. Da domani ho intenzione di cambiare rotta, chiediamo scusa ai tifosi, ma ora si cambia, con meno parole e più fatti. Le scelte? Le ho fatte io e la responsabilità è mia. Questa gara va presa anche come modo per comprendere lo stato d’animo della squadra: c’è da lavorare sulla testa, c’è da lavorare su tutto. Ci sono state delle indicazioni purtroppo negative e c’è poco da salvare, anche se il primo responsabile resto io, ma una serata come questa aiuta a comprendere in quale direzione andare”.