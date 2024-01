Calcio C, Troise: “Rimini, c’è qualcosa che dobbiamo cambiare”

Ad Arezzo va esattamente come all’andata, nel giorno della prima in campionato: con una giusta sconfitta. La terza consecutiva per il Rimini. Questa volta senza l’alibi della stanchezza. Il ko rimediato in Toscana ha messo in luce tutti i bisogni dei romagnoli di un intervento sul mercato, soprattutto sulle corsie laterali. Mai, a memoria, il Rimini aveva, nell’era Troise, concesso così tante palle-gol. l’allenatore biancorosso fornisce un’analisi diversa: «Sicuramente il risultato è negativo e fa male per come è arrivato perché anche oggi (ieri, ndr) nel dettaglio, che poi è l’essenza della categoria, siamo andati al di sotto, così come nel rendimento. In termini di contenuti tutto sommato la gara è stata equilibrata, sicuramente abbiamo rischiato qualcosina vista la forza dell’Arezzo in attacco ma spesso anche noi siamo arrivati nell’ultimo quarto, la differenza è stata fatta da un pizzico di cattiveria e qualità che hanno determinato il risultato e ci proietta in un girone di ritorno complicato. Ci sono poche parole, dobbiamo lavorare e capire che dobbiamo cambiare qualcosina perché avevo chiesto lucidità e nel primo tempo non è stato così, siamo fragili».

Cosa intende per lucidità l’allenatore Troise lo chiarisce in fretta: «Come mentalità la pressione a livello psicologico ma anche in termini tecnici nella gestione della palla o nella fase di non possesso. Ripeto, è finita 1-0 per i toscani ma come contenuti è stata una partita equilibrata decisa da una giocata di Guccione viziata da un nostro errore a metà campo (la punizione calciata male da Stanga, ndr). Mi dispiace per Luca, stava disputando un’ottima gara contro un avversario in grado di mettere in difficoltà chiunque».

Avvio in salita e domenica al Romeo Neri arriverà la Torres: «Dobbiamo lavorare prima di tutto su noi stessi, senza andare troppo avanti con i pensieri negativi. Il campionato è lungo, bisogna resettare e concentrare tutte le nostre energie, consapevoli del fatto che contro la Torres sarà complicata per molti aspetti».

Gigli reclama umiltà

Il difensore centrale Nicolò Gigli fa l’analisi della partita: «Dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima sia come umiltà sia come determinazione. Abbiamo sofferto di più nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio ma non siamo stati bravi a rimediare ad un errore commesso e ci è mancato lo spunto decisivo negli ultimi metri».