Calcio C, Troise rialza il Rimini: “Con la Spal dobbiamo farci trovare pronti”

Dopo lo stop contro il Sestri Levante, il Rimini riparte con la trasferta di domani (ore 14) in casa della Spal. “Dobbiamo farci trovare pronti - dice Emanuele Troise - in un partita dove sappiamo chi abbiamo di fronte: è una Spal che ha un organico importante, che con il ritorno di Di Carlo ha cambiato qualcosa in termini soprattutto di motivazione. È una posta in palio per loro, ma anche per noi, molto importante. L’avversario non c’è bisogno nemmeno di descriverlo in termini di collettivo e di giocatori, noi dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi alla luce di quest’ultimo periodo, di queste ultime tre partite, di quest’ultimo risultato contro il Sestri che ci ha visto fare passi indietro sotto tutti i punti di vista”.

Il tecnico biancorosso torna sull’ultima sconfitta al Romeo Neri: “Credo che eravamo sulla buona strada in relazione alla crescita: Recanati, Pontedera, gare buone sotto l’espressione di gioco, anche a Catania. Abbiamo fatto passi indietro a Lucca, con l’alibi di venire dalla trasferta di Catania, qualche attenuante la do in quella partita, meno nel passo indietro della partita contro il Sestri, di cui mi assumo le responsabilità”.