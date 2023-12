Calcio C, Troise non cerca alibi per il Rimini: “Chiudiamo come non avremmo voluto” - Gallery

Il Rimini chiude il 2023 con una sconfitta (1-2) contro il Gubbio che vede crollare il fortino dopo l’8 ottobre contro la Recanatese. Un finale in riserva che non cancella comunque la grande risalita e l’approdo alle semifinali di coppa sotto la guida di Emanuele Troise. “Chiudiamo come non avremmo voluto. Quella contro il Gubbio non ha nessun alibi. Nel primo tempo siamo stati lenti e aggrediti, poco reattivi in quella che era una partita parecchio prevedibile. E siamo venuti meno nei dettagli di una categoria che fanno la differenza, le due reti subite vanno a condizionare tutta l’inerzia compresa l’incapacità di non sfruttare le occasioni. Poi l'espulsione ci ha condizionato ulteriormente. Gli equilibri sono sottili e potevamo fare di più. Bravo Colombi a tenerci in piedi sull'1-0, meno bravi noi a non capitalizzare tre occasioni nitide”.