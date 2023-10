Calcio C, Troise istruisce il Rimini in vista della sfida con l’Ancona: “Voglio mentalità, anima, compattezza, senso di appartenenza”

Gara di cruciale importanza per il Rimini che domani alle 18.30) affronta un’Ancona all’ultima spiaggia (il tecnico Donadel si gioca la panchina) ed è chiamato a sbloccarsi per lasciare l’ultima casella in classifica. Servirà la cosiddetta prestazione praticamente perfetta anche se i dorici non sono in formissima e hanno la seconda difesa più perforata del girone (peggio ha fatto solo il Rimini).

Il tecnico Emanuele Troise deve riscattare il debutto da incubo a Pontedera: “La cosa che mi ha deluso di più è stato arrendersi alla sfida, ho visto una resa troppo semplice. In settimana abbiamo lavorato di più su mentalità, anima, compattezza, senso di appartenenza e stare insieme come una famiglia di fronte alla difficoltà. Di base dobbiamo stare uniti su tutte le componenti”.

Sull’Ancona dice: “E’ un’avversaria predilige alternare tra il 3-5-2 asimmetrico e altre situazioni. Con l’assenza di Peli potrebbe optare per un mancino, ho cercato di non dare ai giocatori troppe nozioni. Ci vorranno anima, carattere e mentalità diverse lunedì sera”.

Che partita si aspetta Trosie? “Loro potrebbero iniziare in maniera più accorta ma abbiamo lavorato su noi stessi. La chiave parte sempre da noi, dobbiamo alzare il livello, sono sicuro che da domani faremo bene e mi auguro che il risultato sia quello sperato. In questo momento siamo un po’ bloccati ma a livello fisico ci siamo”.

Cosa cambierà a livello tattico? “Qualcosa cambierò, cercherò un sistema per sfruttare i giocatori duttili e le loro caratteristiche affinché un po’ tutti si riconoscano. C’è sempre stato qualche giocatore un po’ decontestualizzato”.

Pensa che la “trasferta” a Campobasso possa incidere sulla gara di domani? “E’ stata un po’ inusuale ma la voglio considerare come un allenamento diverso. Meglio capire chi è alla nostre spalle e conoscere bene la proprietà, dal presidente in poi. Sono sicuro che i giocatori porteranno in campo senso di appartenenza”.