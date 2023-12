Calcio C, Troise: “Il mio Rimini è tosto”

Emanuele Troise festeggia la vittoria della volontà, ormai la sua squadra trasforma le difficoltà in opportunità ed anche con la Carrarese è stato così: «Una bella vittoria, una bella giornata per il Rimini, per la città, per come l’abbiamo costruita, con grande mentalità, grande spirito di sacrificio, in tanti periodi di gara reggendo un confronto calcistico contro una squadra importante. Una grande lode al gruppo, che continua a costruire un percorso importante, dove tutti si sentono partecipi, senza escludere nessuno, con i cambi che ci hanno permesso di tenere alto il livello. La squadra ha insistito quando ha potuto, è stata tosta quando ha dovuto difendere. Sono molto soddisfatto e felice per un gruppo che è sempre sul pezzo».

Sul rigore il tecnico biancorosso non si sbilancia: «Io ero lontano, mi dicono che l’impatto è stato diretto con la mano. Di più non vi so dire, sembra però che la palla sia andata direttamente sulla mano dell’avversario».

Un match vinto con straordinaria determinazione: «C’era da considerare il coefficiente di difficoltà di un avversario che è riuscito a preparare la partita in una settimana, avevo messo in preventivo che ci sarebbero stati periodi difficili, siamo stati tosti. Quando giochi queste partite non puoi creare tantissime occasioni, ma nel primo tempo c’è stata l’occasione per Marchesi, c’è stato Iacoponi e diverse altre opportunità».

È un Rimini che ora può guardare lontano con fiducia: «In termini di prospettiva si deve continuare a costruire settimana dopo settimana, partita per partita. Noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo che è la permanenza in categoria. Non vedo per quale motivo dobbiamo andare troppo in là».

Sull’espulsione di Della Latta. «Vi posso dire che è stato l’assistente di linea a chiamare l’arbitro, e lui non ha fatto altro che sentire quello che gli ha detto l’assistente. Il richiamo è stato chiaro».

I primi venti minuti sono stati però di pura sofferenza: «Dipende da questo periodo molto dispendioso che stiamo attraversando. Di fronte c’era una squadra che aveva le idee chiare. Nel primo tempo i due attaccanti hanno messo sotto torchio i nostri centrali. Era normale soffrire la loro proposta».