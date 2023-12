Calcio C, Troise: “Il gol subìto a freddo dal Rimini ha reso tutto più difficile”

Si ferma a dodici la serie di risultati utili tra campionato e coppa e alla fine l’allenatore Emanuele Troise non può che prenderne atto a testa alta. Ovviamente ciò non significa che sia rimasto contento, ma dopo una risalita così netta l’inciampo prima o poi era da mettere in preventivo, soprattutto visto che la spia della riserva è accesa su diversi giocatori.

«E’ arrivato il conto se pensiamo a quanto abbiamo speso in queste settimane ma logicamente ci dispiace perché anche questa volta abbiamo fatto il possibile. Di fronte abbiamo trovato una squadra che ha avuto un approccio migliore, ha aggredito meglio la partita sbloccandola subito ed è stata tutta in salita per noi».

Anche se quello che preoccupa maggiormente, è la scarsa capacità del Rimini nelle ultime gare di rendersi pericoloso (9 gol realizzati in 10 partite), Troise non si scompone e sostiene i ragazzi. «Hanno reagito e cercato di recuperare lo svantaggio, poi ci sono gli episodi chiave che determinano l’inerzia, come il colpo di testa di Lombardi o l’occasione di Morra nella ripresa».

Un raggio di luce all’inizio del secondo tempo che lasciava presagire all’ennesimo risultato positivo, ma il Rimini non è praticamente mai riuscito a pungere. «Per buona parte del secondo tempo abbiamo giocato bene, l’Entella però è stata brava a chiudere gli spazi e ad aggiustarsi, poi il gol del 2-0 ci ha tagliato definitivamente le gambe».