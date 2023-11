Calcio C, Troise: “Gli under? A Rimini sono libero di scegliere”

Il Rimini riceve la Spal (ore 20.45) ed Emanuele Troise vede la sua squadra in fiducia e pronta al terzo risultato utile consecutivo: «Ripartiamo preparati, in buone condizioni. Contro una squadra di blasone, il focus e l’attitudine sono per lo spirito con cui affrontiamo questo match, deve essere lo stesso che si è visto con la Lucchese. Attitudine dal punto di vista agonistico e attitudine su quello che deve essere un risultato positivo».

Sull’impiego degli under la società ha lasciato il tecnico campano libero di scegliere: «Da quando sono arrivato con la società ci siamo detti che la priorità in questo momento è venire fuori da una situazione di classifica inaspettata e mi è stata data carta bianca. La Serie C deve essere comunque il serbatoio per i giovani, in queste settimane non mi sono mai fatto condizionare da un discorso di minutaggio, farò la stessa cosa domani (oggi, ndr). Parto da cosa ho visto in settimana, da chi può essere più funzionale, soprattutto cercando di mettere in campo una squadra competitiva al di là degli under e degli over».

Delcarro sarebbe voluto rientrare con la Spal, invece non ci sarà: «Il suo rientro è rimandato a giovedì in Coppa. Il primo test con la Primavera è andato bene, vedremo di fargli fare un minutaggio importante».