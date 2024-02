Calcio C, Troise e la sportività del Rimini: “Complimenti al Cesena, è la squadra più forte del campionato” GALLERY

Emanuele Troise commenta il match con molto realismo: “Ha vinto il Cesena che ha indubbiamente meritato, faccio i complimenti a questa squadra che è la più forte del campionato. Io però sono orgoglioso e fiero dei miei ragazzi che hanno dato tutto al cospetto di una squadra molto più forte. Fa rabbia un po’ il loro secondo gol, ma il primo è stato di una qualità importante, mentre sul secondo gol potevamo fare qualcosa in più”.

Il tecnico campano prosegue nella sua disamina “Ad un certo punto ho cercato di mettere un po’ di qualità in più, ma siamo stati soffocati dalle loro soluzioni. Le assenze di Morra e Cernigoi non ci hanno permesso di guadagnare campo. Però ribadisco che abbiamo dato tutto, peccato solo per il pubblico, soprattutto per la curva. Perché da certi settori della tribuna ho sentito alla fine che ci dobbiamo vergognare e questo mi dispiace perché abbiamo preparato la partita con molta attenzione e tanto lavoro, ma ci siamo trovati di fronte ad una corazzata. Ci abbiamo provato, da domani però dobbiamo rientrare nel nostro campionato, quello che martedì ci opporrà alla Recanatese, io ho visto una crescita nonostante il risultato. Quando arrivi al cospetto di questi avversari devi fare la partita perfetta, qualcosa in più si poteva fare, la squadra è riuscita ad arrivare in area, ma per quello che ci hanno permesso gli avversari”.

Dunque qualche rammarico c’è: “Qualche rammarico per come abbiamo preso il secondo gol, fino al vantaggio la squadra aveva retto l’urto, il gol ci ha tagliato le gambe, poi andare sotto di due è stato fatale, i rendimenti possono calare, ma tutti hanno dato il massimo”.