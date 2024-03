Calcio C, Troise e il ko del Rimini: “Colombi in panchina? Una questione di rotazione”

Una brutta sconfitta per il Rimini, che contro il Sestri Levante ha lasciato fuori a sorpresa Colombi per schierare il quasi omonimo Colombo tra i pali. Emanuele Troise spiega così la scelta: “Le scelte nascono principalmente da una gestione di energie, da una questione di rotazione, in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Quindi mi è sembrato opportuno dare un turno di riposo a Colombi. Ho a parer mio degli elementi che sono all’altezza, quindi non faccio una questione di chi ha giocato e chi non ha giocato, devo sfruttare la rosa che ho a disposizione”.

Resta la ferita di una prestazione ben al di sotto delle attese: “Una prestazione non all’altezza - ammette Troise - considerando i valori in campo, me ne assumo le responsabilità perché in questo momento non sono riuscito a dare quello che questa squadra può tirare fuori, purtroppo c’è questa terza sconfitta che fa male”.