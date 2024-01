Calcio C, Troise crede nel Rimini e aspetta la Torres: “Veniamo da confronti e allenamenti fatti nel modo giusto”

Un ostacolo molto impegnativo sulla strada di un Rimini che cerca i primi punti del 2024. Al Romeo Neri domani arriva la Torres (ore 16.15) seconda della classe e splendida rivelazione del campionato. Così Emanuele Troise alla vigilia: ““La Torres è una squadra che, magari contro le aspettative, ha trovato di tappa in tappa una grande alchimia a livello di gioco. E’ una squadra molto forte, che ha la capacità di restare dentro il match per tutti i 90 minuti, anche in qualche partita in cui perdevano sono riusciti a trovare i tre punti in casa. Noi cercheremo di essere all’altezza, sfruttando lo spirito di squadra ed il senso di appartenenza. Sono ottimista perché abbiamo preparato la partita con i giusti periodi delle giornate che abbiamo vissuto insieme e negli allenamenti. Ci sono stati confronti, accorgimenti, allenamenti in grado di poter arrivare bene alla partita. Dunque sarà un match complicato, ma vogliamo essere pronti”.