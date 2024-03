Calcio C, Troise carica il Rimini: “Una vittoria con il Sestri Levante per dare il giusto valore alla nostra crescita”

Il Rimini questa sera affronta in casa il Sestri Levante (ore 20.45) per riprendere a correre. Fiducioso ieri Emanuele Troise in conferenza stampa: “Siamo felici di giocare di nuovo in casa, davanti al nostro pubblico che ci sta dimostrando grande vicinanza, in una partita che ha un valore importantissimo perché una vittoria darebbe il giusto valore a quanto si è costruito, mostrerebbe quanto siamo cresciuti. Ci teniamo a fare una grande prestazione ed ottenere un grande risultato. Per l’avversario c’è massimo rispetto perché non si è mai snaturato, gioca palla a terra su tutti i campi, ha un tasso medio-alto ed in fase di possesso partecipano tutti, compreso il portiere”.