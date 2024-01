Calcio C, Troise: “Bravo Rimini, però ci è stato negato un rigore netto”

Accettazione del risultato con una punta di rabbia per quel rigore finale non concesso sul cross di Iacoponi.

Emanuele Troise è comunque soddisfatto della prova dei ragazzi. «E’ stata una grande partita sotto l’aspetto tattico, caratteriale, di spirito e mentalità, interpretata nel modo giusto per tutto l’arco. Sapevamo che affrontavamo una squadra che ha accelerazioni importanti con giocatori di qualità. Nel secondo tempo abbiamo avuto un periodo in cui siamo andati sotto pressione ma abbiamo concesso poco e siamo sempre stati bravi a sporcare le situazioni».

Nell’analisi dello 0-0 rimane positivo aver mantenuto la porta inviolata ma si è vista, al netto delle assenze pesanti, un po’ di difficoltà negli ultimi venti metri. «In tante situazioni potevamo fare male però ci è mancato un pizzico di precisione, aggiungo l’episodio abbastanza clamoroso per il rigore netto che non ci è stato concesso. Rimane un po’ di amarezza ma andiamo avanti per il nostro percorso, abbiamo mosso la classifica anche se sappiamo che siamo ancora distanti dalla quota che ci siamo prefissati come obiettivo. Comunque, la squadra sta interiorizzando il nuovo modulo, dovevamo essere più precisi ma ci prendiamo le cose buone e dobbiamo continuare su questa strada».

Ora testa alla Coppa

Da oggi, il Rimini andrà con la testa alla semifinale di Coppa Italia contro il Catania in programma mercoledì sera al Romeo Neri: «Dobbiamo recuperare le energie perché mercoledì ci attende un altro impegno molto dispendioso, sappiamo l’importanza della gara. Ci siamo guadagnati l’accesso alla semifinale in Coppa e ce la vogliamo giocare contro una squadra molto forte, di blasone, che non ha giocato questa settimana per neve contro il Picerno e sta facendo un mercato importante. Troveremo un gigante ma con questo spirito e organizzazione in 180 minuti potremo dire la nostra».

La prima volta di Malagrida

E’ stato positivo l’esordio di Lorenzo Malagrida. «Ha mostrato subito grande disponibilità - dice di lui il tecnico Troise - è arrivato ben allenato e per la sua età ha fatto vedere maturità e motivazione, si è integrato benissimo. Come gli altri ha disputato un’ottima gara, ci ha permesso di dare pulizia al gioco, ha qualità e si è allineato alla categoria anche nella fase di non possesso».

Sorride la baby promessa Malagrida alla prima da titolare tra i professionisti: «Ringrazio i miei nuovi compagni che mi hanno permesso di adattarmi subito alle dinamiche di gioco e dello spogliatoio. Non era una partita facile ma abbiamo tenuto botta, io ho provato a mettere a disposizione della squadra rapidità, tecnica e assist. E’ finita 0-0 e ci teniamo questo punto prezioso in un campo sicuramente difficile».