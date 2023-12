Calcio C, Rimini: un deciso passo indietro che rievoca antichi difetti

Prima o poi sarebbe successo. E il tour de force ha presentato il conto a Chiavari contro un’Entella che ha vendicato lo 0-2 dell’anno scorso. Un ko indolore perché ha fatto seguito a due mesi ad alta velocità e chiunque ora metterebbe la firma in casa Rimini per altri 60 giorni così.

Gli approcci un po’ così

In un passo falso comunque vanno sempre individuati gli aspetti negativi soprattutto se non sono nuovi. E a Chiavari si sono riviste antiche pecche, una su tutta quella brutta abitudine di andare sotto entro i primi 13 minuti. Era già successo sei volte in precedenza: in casa con la Juventus Next Gen quando al 1’ segnò Comenencia. Quindi, sempre al Romeo Neri, con il Perugia allorché Kouan gonfiò la rete al minuto 11. Nei due casi arrivarono comunque 4 punti per la serie che quei gol iniziali non fecero troppi danni. Poi in riva all’Adriatico sbarcò la Recanatese che passò dopo 2 minuti con Carpani e stavolta quel gol fu pesante perché alla fine si perse per 2-3. Subito dopo si viaggiò verso Pontedera e al 13’ ecco il guizzo di Angori che aprì alla goleada dei toscani (4-0). Quindi un mese di “tregua” fino ad arrivare all’Adriatico di Pescara dove il Delfino passò in vantaggio al 3’ con Milani (l’incontro finirà 1-1). Venti giorni più tardi a Pesaro al 2’ Nina illuse i vissini raggiunti nella ripresa da Morra. E quindi Chiavari che ha chiuso per ora questo cerchio.

Mal di trasferta

Un altro aspetto da tenere in considerazione per il prosieguo della stagione e sul quale Troise dovrà un po’ lavorare è il rendimento in trasferta. Nove partite disputate, una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte per un totale di 6 punti su 27 a disposizione. Insomma un cammino diametralmente opposto a quello registrato al Romeo Neri dove sono arrivati 17 punti.

Persa l’imbattibilità

Stava diventando un fiore all’occhiello del nuovo Rimini targato Troise. Dopo la rete subita dall’ex Nicastro al 67’ a Pontedera, i biancorossi non avevano più preso gol nel secondo tempo, performance impreziosita anche dalle tre partite in coppa Italia contro Perugia, Cesena e Vicenza che hanno portato poi alla meritata semifinale. A Chiavari l’imbattibilità di Colombi si è infranta al minuto 82 quando il neo entrato Tomaselli di destro ha approfittato di una difesa un po’ sbadata e ha mandato la sfera alla sinistra dell’incolpevole estremo difensore riminese. Tradotto, l’imbattibilità si è fermata dopo 240 minuti, relativamente alle partite in campionato.

Le due note positive

Adesso gli aspetti positivi che sono due. Intanto venerdì sera nell’ultima partita del 2023, in casa contro il Gubbio (calcio d’inizio alle ore 20.45) rientrerà in cabina di regia Langella che ha scontato il turno di squalifica. Un’assenza che al Comunale di Chiavari ha finito per pesare parecchio.

Inoltre finalmente questa settimana andrà via liscia nel senso che il Rimini tornerà ad allenarsi in modo tradizionale, cioè tutti i giorni senza disputare partite di recupero o legate alla coppa Italia e quindi senza fare viaggi in giro per l’Italia. Il recente tour de force ha inciso parecchio a Chiavari visto che la squadra di Troise è apparsa un po’ stanca.