Calcio C, Rimini-Troise, i conti tornano: il cammino verso la conferma

Un percorso da circoletto rosso. Non ha fatto il ritiro estivo, non ha costruito la squadra a tavolino e soprattutto quando è arrivato il Rimini era ultimo con appena 4 punti e una difesa colabrodo. Insomma Emanuele Troise aveva davanti una montagna da scalare ma non con corda e picozza bensì a mani nude.

Rendimento da 7° posto

Piano piano con tanta pazienza e umiltà il suo Rimini ha cominciato a scalare la classifica tanto che in 19 partite, un intero girone, ha totalizzato 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Tradotto, è un rendimento da 7° posto assoluto, dietro a Cesena, Carrarese, Perugia, Pontedera, Torres e Gubbio. Se si pensa che l’anno scorso nel girone d’andata, quindi sempre 19 partite, il Rimini aveva tagliato il giro di boa a quota 31 con un allenatore come Gaburro che era al suo secondo anno in biancorosso e con una base costruita in serie D, ci si rende conto ancora meglio della portata del cammino di Troise.

Tre partite sbagliate

Dal 16 ottobre scorso, giorno dell’esordio di Troise sulla panchina riminese, a Pontedera che domenica scenderà al Romeo Neri, fino a martedì scorso a Recanati, Colombi e soci hanno toppato veramente tre partite. Quella di Pontedera (4-0), a Chiavari contro l’Entella (2-0) e infine il derby casalingo con il Cesena (0-2). Invece i ko con Arezzo e Gubbio sono stati diversi perché non così rovinosi come le altre tre partite. C’è anche da dire che probabilmente la sconfitta di Chiavari è stata figlia del tour de force di quel periodo visto che il Rimini tre giorni prima aveva giocato in coppa Italia a Vicenza e non era neppure tornato a casa perché si era recato subito in Liguria. A Pontedera era stato l’esordio e di solito il debutto è sempre particolare. Nel derby con i bianconeri, invece, non si possono trovare scuse perchè è stato un Rimini troppo brutto per essere vero.

La ciliegina della coppa Italia

In questo contesto l’iceberg è rappresentato dal cammino in coppa Italia con scalpi eccellenti quali Perugia, Cesena, Vicenza oltre alla vittoria nella semifinale d’andata sul Catania. Il tutto senza subire mai gol.

I conti tornano

Insomma si può tranquillamente affermare che i conti tornano dopo 19 partite. Il Rimini, ora, deve sempre continuare a guardarsi alle spalle perchè i play-out restano minacciosi ma ha anche discrete possibilità di andare nei play-off. Ed è chiaro che qualora questo trend dovesse essere confermato o meglio migliorato, la conferma di Troise (il contratto scade a giugno) sarà scontata perché meritata.

Una statistica curiosa

E infine un dato storico: il Rimini non vinceva 4-1 in trasferta in terza serie dal lontano 1949: successe contro la Pro Rovigo.

