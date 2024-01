Calcio C, Rimini: Tofanari e Rosini verso il recupero

l’allenamento di ieri al Romeo Neri ha confermato i continui progressi di Tofanari e Rosini. A tal punto che entrambi sono ormai avviati verso il completo recupero e a questo punto non è campata per aria la loro convocazione per la difficile partita casalinga in programma domenica al Romeo Neri contro la Torres seconda in classifica e l’unica a poter contendere al Cesena la promozione in serie B. Invece è ancora indietro Capanni il quale di sicuro non ci sarà contro i sardi. Questa mattina si replica allo stadio Romeo Neri e se ne saprà di più su Tofanari e Rosini che se dovessero lavorare con il gruppo sena problemi la loro possibilità di andare in panchina aumenterebbero a dismisura.

Mercato

Tutto può succedere ma al momento non pare imminente un arrivo in questo mercato di riparazione. Faggi resta sicuramente in pole position ma ci saranno almeno altri due innesti. Tanti i nomi under in questione, dal terzino sinistro scuola Roma, Rocchetti, ai centrocampisti Malagrida della Samp e Astrologo del Bari.