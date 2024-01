Calcio C, Rimini: solo Morra e Ubaldi in gol negli ultimi due mesi

Si parla tanto di terzini e di centrocampisti con piedi educati da trovare sul mercato. Ma se si guardano i numeri nudi e crudi non è che l’attacco sia messo meglio. Anzi, in questo momento nel Rimini segnano solo due giocatori e questa tendenza sta andando avanti da un paio di mesi.

Morra e Ubaldi

Poi è vero che il calcio è un gioco di squadra e quando si prende gol la colpa non è solo della difesa così come quando non si segna il dito non va puntato solo sulle punte. Però le statistiche che racchiudono sempre una parte di verità dicono che è troppo semplice per gli avversari “battezzare” gli uomini pericolosi in chiave Rimini: Ubaldi e Morra, oppure Morra e Ubaldi, la si può mettere come si vuole ma da loro due non si scappa. Il campionato dice che dal 6 novembre a oggi, Morra ha segnato contro Spal, Pescara, Vis Pesaro, Fermana e Carrarese, mentre Ubaldi contro Sestri Levante e Gubbio (due reti arrivate in piena zona Cesarini, la prima pesantissima perché ha regalato la vittoria e l’altro ininfluente poiché non ha evitato la sconfitta). Per il resto zero gol con Olbia, Entella e Arezzo, per la serie che nella faretra di Troise ci sono poche frecce appuntite.

Pochi tiri nello specchio

Questa involuzione in fase offensiva è spiegata ancora meglio dai tiri effettuati nelle ultime tre partite. Appena cinque conclusioni complessive nello specchio della porta contro Entella, Gubbio e Arezzo (le ultime tre squadre affrontate dal Rimini), mentre nella quartultima gara in questione, quella contro la Carrarese, erano stati effettuati 5 tiri in un colpo solo.

Cercasi i gol di Lamesta

Un altro fatto singolare è quello che riguarda Lamesta, a bersaglio contro Juventus Next Gen, Perugia, Cesena e Recanatese. L’ex Alessandria ha segnato in campionato soltanto nell’era Raimondi mentre da quando in panchina siede Troise ha trovato la via del gol solo in coppa Italia al Dino Manuzzi di Cesena negli ottavi di finale.

Troppi tiri concessi

Se dietro mancano i gol (e i tiri) al tempo stesso dietro si sono un po’ allentate le maglie. Basti pensare che contro Olbia e Carrarese era stato concesso un solo tiri verso i pali difesi da Colombi, mentre nelle ultime tre partite le conclusioni nello specchio sono state 14, un’enormità. Oltre all’involuzione evidente per quanto riguarda il gioco, le tre sconfitte consecutive si spiegano anche con i numeri.