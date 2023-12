Calcio C, Rimini: prezioso pareggio in rimonta a Pesaro (1-1)

Il Rimini ha la forza di risalire dalle curve di una gara complicata e strappa un buon pareggio in rimonta a Pesaro (1-1). Vis Pesaro subito in vantaggio con Nina dopo 2’ e indirizza subito la gara. I biancorossi sfiorano il pareggio una volta con Megelaitis (respinge Polverino) e per due volte con Morra, in una sfida a viso aperto che non lesina emozioni. Continua a spingere anche la Vis, che va vicino al raddoppio poco prima dell’intervallo con il colpo di testa a botta sicura di Tonucci che trova una grande risposta da Colombi. Ripresa meno emozionante fino al 68’ quando la traversa salva Colombi su bordata di sinistro di Di Paola. Il Rimini non si perde d’animo e pareggia al 78’: punizione mancina a giro di Lamesta, Polverino devia sulla traversa e Morra ribadisce in rete in tap-in in sospetto fuorigioco. Per il centravanti biancorosso è la rete numero 8 in campionato.