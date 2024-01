Calcio C, Rimini: ko anche Ubaldi contro la Juve Next Gen

Dopo la rotonda e meritata vittoria contro la Torres, arriva un esame di maturità per il Rimini, impegnato domani (ore 16.15) ad Alessandria in casa della Juventus Next Gen e senza lo squalificato Morra e l’infortunato Ubaldi in attacco. “È chiaro che la vittoria contro la Torres, con una buona prestazione, ha portato buon umore - ha detto Emanuele Troise in conferenza stampa - ora ci aspetta una gara complicata, con punti in palio molto importanti. Ci arriviamo con lo spirito giusto, con la consapevolzza della posta in palio, con qualche assenza. Ma che mi lascia ben sperare per come si sono allenati i ragazzi in settimana”. Biancorossi con assenze pesanti in Piemonte: “Mancheranno Capanni, Morra, squalificato, Delcarro, Rosini, Tofanari, che non è ancora pronto, in ultimo si è fermato anche Ubaldi. Non andremo a rischiare perché tra ieri e oggi ha avuto qualche fastidio muscolare”.