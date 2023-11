Calcio C, Rimini in apprensione per Tofanari

Sono ore di apprensione per Niccolò Tofanari, uscito in barella al 75’ per un infortunio alla gamba destra, tra ginocchio e caviglia. Gli esami radiografici ai quali si è sottoposto nella notte tra lunedì e martedì hanno escluso una possibile rottura ossea. In giornata Tofanari dovrebbe sottoporsi a nuovi esami strumentali per vedere se ci siano eventuali problemi di natura legamentosa o tendinea. Ovviamente il terzino non sarà in campo nella gara di Coppa Italia di C in programma domani alle ore 17 al Romeo Neri contro il Perugia (gli umbri domenica hanno perso ad Ancona per la prima volta in campionato). Per Troise l’occasione per sperimentare e far girare gli interpreti in vista della tripla trasferta contro Pescara, Sestri Levante e Olbia. Sperando che i tifosi del Perugia non abbiano più nulla da bruciare dopo aver distrutto il materassino del salto in alto.