Calcio C: Rimini, il magic moment continua e il morale decolla

In campionato 144’ giocati in totale, gli ultimi 24’ a Pescara il 13 novembre. Mercoledì sera Luca Stanga è stato decisivo per regalare al Rimini lo storico accesso in semifinale di Coppa Italia. Glaciale dal dischetto, e pensare che in carriera non ha mai segnato in campionato, mentre negli almanacchi online gli unici due gol in partite ufficiali risalgono all’Under 17 con la maglia del Milan. Giovanissimo ci mancherebbe, ma se qualcuno gli avesse chiesto alla vigilia un gol nella lotteria dei rigori forse non ci avrebbe scommesso nemmeno lui. Eppure il terzino classe 2002 è stato impeccabile nella sua esecuzione rasoterra e il Rimini ha iniziato la festa. «Pesava ma l’ho presa con il giusto spirito, non con il timore di sbagliarlo ma con la possibilità di segnare e la gioia che ne sarebbe scaturita. Sono andato per ultimo dal dischetto perché me la sentivo, è stata una decisione presa sul momento con i compagni, non tanto perché ho qualche abilità speciale. Per fortuna è andata bene».

Resilienza

L’arte di sapere soffrire, stare in partita, creare occasioni, mantenere la compattezza e non mollare mai. La sfida di mercoledì ha confermato tutte le peculiarità del Rimini ormai plasmato da Troise, che in questo momento, chiunque metta in campo e ovunque lo metta, non stona. Come se ci fosse un’armonia perfetta. Stanga, che a parte la prima gara ha sempre giocato in Coppa senza essere mai sostituito, analizza quanto successo al Menti. «Abbiamo affrontato una grande squadra e il terreno di gioco era molto pesante. E’ stata una partita tosta e maschia ma l’abbiamo portata sui giusti binari. Potevamo chiuderla prima, dopo l’espulsione siamo stati bravi a collezionare un altro clean sheet e ad arrivare ai rigori, dove chi è più freddo la vince».

Continuità devastante

Bisogna battere il ferro finché è caldo ma in questo momento magico sembra girare davvero tutto a favore del Rimini. Questo non deve assolutamente togliere meriti ai biancorossi, i numeri parlano chiaro. Con il passaggio del turno hanno collezionato l’ennesimo clean sheet stagionale, il nono nelle ultime dodici partite in cui i romagnoli sono usciti dal campo sempre imbattuti. Impensabile prima dell’arrivo di Troise, ma anche dopo la debacle di Pontedera. Anche se bisogna restare con i piedi per terra, intanto questi successi sono terapeutici e la stanchezza passa in secondo piano. E’ vero che viene un po’ meno la preparazione della partita, la sessione di allenamento e c’è un po’ più di peregrinare a livello logistico (costi compresi), ma alla fine cosa c’è di più bello per un giocatore di scendere in campo per una partita? Nulla. «Il passaggio del turno conta tantissimo e dà morale, siamo approdati in semifinale e adesso la competizione va presa ancora più in considerazione, e poi ci permette di metterci in mostra e aumentare le rotazioni, soprattutto per chi gioca meno. La striscia è aumentata, dobbiamo continuare su questa strada e affrontare ogni partita con la stessa mentalità».