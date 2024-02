Calcio C, Rimini: Gigli è ormai recuperato

Sono più le buone notizie che le cattive per Troise dopo l’allenamento di ieri a mezzogiorno (oggi si replica sempre al Romeo Neri). Gigli, Lepri e Cernigoi, con quest’ultimo che era rientrato in gruppo già martedì, si sono allenati con la squadra mentre Capanni e Marchesi sono più indietro e hanno svolto un lavoro personalizzato. Mentre Cernigoi e Lepri hanno svolto tutto con i compagni, Gigli ha saltato la partitella finale più che altro per precauzione ma può considerarsi completamente recuperato e domani risponderà alla convocazione del tecnico biancorosso in vista della trasferta di sabato ad Ancona. Tre rientri importanti per Troise, che così avrà più scelte anche nelle rotazioni in attesa dell’ennesimo tour del force. Non è escluso, infatti, che il tecnico biancorosso Troise cambi un po’ le carte in tavola nella formazione titolare tra campionato e la semifinale di coppa Italia.

Il Collettivo Riminese organizza pullman per Ancona. La partenza è fissata per sabato alle ore 13.45 da piazzale del Popolo, di fronte allo stadio, il prezzo è di 20 euro. Per informazioni chiamare Alfredo (347-8836166) e Ivan (335-5711536).