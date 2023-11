Calcio C, Rimini: esame vero a Pescara

Il Rimini cerca la continuità e mai come in questo caso riprendere le valigie in mano rappresenta un autentico esame per almeno due motivi. Il primo perché le ultime tre vittorie consecutive, compresa quella di giovedì in Coppa Italia di C contro il Perugia, e l’imbattibilità complessiva (considerando anche l’ultimo gol incassato, da Basso dell’Ancona, è lontano 316 minuti) sono tutte arrivate tra le mura amiche. Il secondo perché i biancorossi in questa stagione finora hanno sempre perso lontano da casa e questo è il dato più allarmante: nessuno nel girone B infatti ha ancora la casella zero in classifica. «Ci aspetta una partita dispendiosa – le parole dell’allenatore Emanuele Troise alla vigilia – conosciamo le squadre di Zeman, mantengono la stessa fisionomia, hanno ritmo, qualità e giocano molto in verticale. Dovremo essere bravi a reggere il confronto, ci giocheremo le nostre carte. Sappiamo che gli abruzzesi concedono qualcosina e se saremo bravi a sfruttare le occasioni ci dimostreremo all’altezza». Assenti i due pezzi pregiati del Pescara: il difensore Mesik, squalificato, e Tunjov, convocato dall’Estonia.