Calcio C, Rimini: Delcarro sulla via del recupero

Ormai sta diventando un quadretto sbiadito e anche antipatico. Ieri musi lunghi alla ripresa degli allenamenti con la squadra già proiettata all’impegno di domenica con l’Ancona (che sarà priva dello squalificato Peli). Seduta di scarico per chi è sceso in campo a Pontedera, un po’ più intensa invece per gli altri componenti della rosa. La buona notizia è che Delcarro ha disputato una parte della partitella. Serviranno ancora 15 giorni prima di essere a posto ma l’ex Ancona è sulla via del totale recupero.