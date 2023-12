Calcio C: Rimini, con Rossetti attento alla legge dell’ex

Non sarà una partita come le altre. Non tanto perché veste i panni dell’ex in quello che di Rimini targato stagione 2022-23 è rimasto ben poco. Persino la proprietà infatti è cambiata e di conseguenza si è assistito a una radicale rivoluzione tecnica. È rimasta intatta però la rivalità storica tra le tifoserie e la vicinanza geografica da sempre rende Vis Pesaro-Rimini una sorta di derby. Il centrocampista Matteo Rossetti lo sa bene (in campo in entrambi gli ultimi precedenti con la maglia a scacchi terminati 5-0 al Neri e 0-0 fuori casa).

«A Rimini sono stato benissimo ma è cambiato tantissimo, società compresa, e ritrovo pochi compagni. Non la vivo con emozioni particolari in quanto ex ma so bene che è una partita importante e sentita dalla città e dai tifosi. Io sono carico e daremo tutto».

L’anno scorso Rossetti ha raccolto 35 presenze con Gaburro ed era in prestito dal Bari, poi in estate è passato a titolo definitivo alla Vis Pesaro dove ha firmato un contratto annuale.

«Non si sapeva bene cosa sarebbe successo a Rimini, ma non ho sentito nessuno della nuova società. La stagione passata? Sono contento anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Tutto sommato però abbiamo raggiunto i play-off e penso che il bilancio sia stato positivo».

Il centrocampista classe 1998 non sa dare spiegazioni sul girone di ritorno da film horror con zero vittorie in casa e una marcia da retrocessione.

«Non c’era qualche problema particolare, probabilmente ci siamo infilati in un loop negativo in cui abbiamo perso serenità. A livello personale ho giocato sempre, mi dispiace solo non aver mai segnato, nelle amichevoli precampionato succedeva quasi sempre».

Rossetti sa bene che per la Vis Pesaro sarà difficile trovare spazi visto lo stato di forma invidiabile dei due centrali ex compagni di squadra Pietrangeli e Gigli così come non subire reti con un Morra così incontenibile (sei gol nelle ultime otto partite) vecchia conoscenza ai tempi di Pordenone: «Fisicamente Nicola e Nicolò hanno una struttura importante, sono veloci e bravi di testa. So bene quanto sia forte anche Claudio, proveremo in qualche modo ad arginarlo così come a mettere in difficoltà il Rimini. Sfida salvezza? È presto per fissare obiettivi, ancora non è finito il girone d’andata. Noi però dobbiamo cercare di raggiungere la permanenza in categoria il prima possibile».

Sulla partita da giocare il centrocampista di Saluzzo non ha dubbi: «Dovremo essere concentrati e difendere di gruppo per poi attaccare con più persone possibili. Sicuramente bisogna restare sul pezzo e difenderci con le unghie, anche perché affrontiamo un Rimini in salute. Dopo un avvio difficile, i biancorossi stanno vivendo un grande momento in cui subiscono pochi gol e funzionano tutti i reparti. Noi comunque sappiamo sacrificarci, è il nostro marchio di fabbrica. L’unica brutta sconfitta è stata quella di Cesena (4-0, ndr), per il resto ce la siamo sempre giocata fino all’ultimo minuto e la vittoria di Lucca ci ha risollevato il morale (dopo due sconfitte consecutive dove la Vis però ha affrontato le prime della classe Cesena e Torres, oltre all’eliminazione dalla coppa per opera dei bianconeri, ndr)».