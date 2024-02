Calcio C, Rimini con fiducia a Perugia. Troise: “La crescita si vede”

Un viaggio durissimo per il Rimini, impegnato domani alle 18.30 a Perugia. Così Emanuele Troise in conferenza stampa: “Ci aspetta la trasferta più difficile, incontreremo un Perugia in salute, che ha cambiato allenatore, che ha cambiato parecchie cose ed è in fiducia per i risultati. Incontriamo un avversario che in termini di espressione di gioco ha cambiato tante cose, è una squadra molto più fisica anche in virtù degli innesti, è più verticale, aggressiva”. Arriva in Umbria un Rimini carico: “C’è rimpianto per quanto accaduto contro il Pineto, ma c’è stata anche la crescita della squadra. Abbiamo raccolto meno rispetto a quanto prodotto, però in modo tranquillo abbiamo fatto autocritica sul perché non abbiamo chiuso la partita. Domani dobbiamo andare con l’idea di continuare questa proposta, sapendo che l’avversario si va a collocare nella prima fascia di avversari di un certo tipo, consapevoli che proveremo a essere migliori”.